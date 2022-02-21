Липчанин за полгода обворовал 25 магазинов с продуктами

В Липецке будут судить 32-летнего мелкого воришку, который «специализировался» на продуктовых магазинах. По данным полиции, мужчина обворовывал объекты торговли в течение полугода – с декабря 2020 по май 2021. В уголовном деле 25 эпизодов.

Вор заходил в торговый зал, прятал продукты в рюкзак и выходил. В некоторых случаях доходило до грабежа. Всего он вынес 200 упаковок сыра, 140 шоколадок, 50 упаковок рыбы, 17 бутылок алкоголя, 16 банок шоколадной пасты и 16 банок кофе. Общая сумма украденного 53 000 рублей. Наворованное мужчина продавал на улице.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в уголовном деле три статьи – кража, мелкая кража и грабеж, материалы передают в суд. Мужчине максимум грозит до четырех лет.