В Липецке стеклянные крыши остановок не выдержали тяжести снега

В Липецке под тяжестью снега рухнули крыши остановок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке разбились элементы остановочных павильонов у "Памятника Танкистам". Речь идет о конструкциях на проспекте Победы со стороны 21 микрорайона. У одного павильона треснули два стекла на крыше. У второго - одно стекло. Осколки полетели вниз. Часть из них убрали.

В Липецке под тяжестью снега рухнули крыши остановок Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам очевидцев, это случилось еще в минувшую пятницу, 18 февраля. Конструкции огородили сигнальной лентой. Липчане вынуждены стоять под открытым небом. В мэрии уже знают о произошедшем и предприняли меры.

В Липецке под тяжестью снега рухнули крыши остановок Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Элементы крыши остановочных павильонов на остановке "Памятник Танкистам" рухнули под тяжестью снега, - прокомментировали КП-Липецк в пресс-службе городской администрации. - Стекла уже заказаны. Как только они придут, павильоны отремонтируют.