В Липецке заделали ямы у Октябрьского моста и Сокольского

В Липецке заделывают ямы на дорогах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке восстановили асфальтное покрытие Октябрьского и Сокольского мостов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за перепадов температур там образовались выбоины.

Сначала сотрудники управления благоустройства выставили ограждение около опасных участков. Потом очистили, просушили ямы, залили их литой асфальтобетонной смесью. Конечно, это временная мера. С приходом тепла специалисты отремонтируют дороги более долговечным горячим асфальтом.

В этот понедельник, 21 февраля, аналогичные работы провели на улицах 9 Мая, Зеленая, Зои Космодемьянской, Карла Маркса и других. Всего восстановили около 200 кв.м. В ближайшую неделю ямы заделают на улицах Кривенкова, Стаханова, Московская, Полиграфическая, Папина, Коммунистическая, проездах Универсальный и Северный.