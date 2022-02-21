Где во вторник в Липецке отключат свет и воду

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 22 февраля, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. Причина тому - ремонт на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроснабжения останутся жители улиц Юношеская, Качалова, 3, 5, 10; Нестерова, 8, 8а, 10, 12. На этот же период времени свет погаснет в садоводческом товариществе "Металлург-2". Дополнительную информацию можно получить в контракт-центре "Россети Центр" по номеру 8-800-220-0-220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Осипенко, 10, 10/1, 12-14, 12/1, 17, 19, 22/5, 22/6; Суворова, 16. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей. Более подробно об отключениях воды липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.