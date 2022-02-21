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Общество21 февраля 2022 15:49

За неделю на обработку дорог в Липецке ушло более 1300 тонн противогололедных материалов

Ежедневно на дежурство выходят 140 дворников и 30 машин спецтехники
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжают следить за состоянием дорог и тротуаров. В настоящий момент все силы направлены на борьбу с гололедом. Смена погоды повлияла и на виды работ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ежедневно на дежурство выходят 140 дворников и 30 единиц спецтехники. По ночам работники подметают и посыпают дороги 20 пескоразбрасывателей. Особое внимание уделяют спускам, подъемам, подъездам к остановкам.

Днем дворники, 12 машин техники, тракторов и малогабаритных машин убирают и обрабатывают противогололедными материалами пешеходные зоны и внутриквартальные проезды. За неделю ушло более 1 180 тонн пескосоляной смены, 107 тонн технической соли и 80 тонн реагента.

Продолжается и вывоз снега. За прошедшие 7 дней с улиц города убрали более 3 тыс. кубометров снега.