За выходные липчане отдали мошенникам около 3 млн рублей

Липчане продолжают попадаться на уловки мошенников Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие выходные жертвами мошенников стали 17 жителей Липецкой области. Пострадавшие отдали злодеям около 3 млн рублей.

34-летней липчанке позвонили якобы сотрудники Центробанка Москвы. Они сообщили, что по открытым на ее имя банковским счетам проходят сомнительные операции. Чтобы сохранить сбережения, доверчивая женщина перевела на "безопасные" счета 573 тыс. рублей. В аналогичную ситуацию попал 67-летний житель Липецка. С его счета обманом украли 190 тыс. рублей.

А 71-летней пенсионерке мошенники сообщили о несанкционированном списании денег с ее карты. Естественно, это был гнусный "развод", который стоил пожилой женщине 620 тыс. реальных рублей.

Также липчане лишались крупных сумм при поиске пассивного дохода. Так, 63-летняя жительница Добровского района 3 месяца общалась с сотрудниками инвестиционной компании. Ей обещали высокие дивиденды при игре на бирже. Ожидая легких денег, несчастная лишилась 512 тыс. рублей. Под таким же предлогом у двух 19-летних девушек лжеброкеры узнали данные банковских карт и похитили 441 тыс. рублей.

И это далеко не все случаи мошенничества, произошедшие в регионе. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем фактам возбудили уголовные дела.