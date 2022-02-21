Липецкие спасатели 40 минут пытались снять с опухшего пальца школьницы кольцо

За неделю с 14 по 20 февраля спасатели более 20 раз выезжали к местам происшествий в Липецке. Чаще всего - на вскрытие дверей, чтобы медики смогли попасть к пожилым и одиноким людям. А в один из дней малыш 1,5 лет запер на балконе родителей. Они, следуя рекомендациям спасателей, смогли освободиться самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, ночью 19 февраля дежурная смена выехала на ДТП по улице Ангарская. Спасатели вытащили из салона перевернувшегося автомобиля женщину. Утром в воскресенье сотрудники управления убрали с дороги и тротуара упавшее дерево на улице Папина.

В 2 часа ночи 20 февраля спасатели освобождали от стального кольца опухший палец 12-летней девочки. По словам руководителя смены Дениса Сундеева, металл оказался необычайно прочным. Традиционные кусачки не справились и сломались. Пришлось подключать более мощные слесарные инструменты. Спасательная "операция" длилась около 40 минут.

Кстати, с начала года это третье кольцо, снятое спасателями. В двух случаях от украшений пострадали несовершеннолетние. В управлении напоминают - если не получилось снять украшение самостоятельно, лучше сразу обратиться к специалистам.