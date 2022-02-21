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Общество21 февраля 2022 16:31

Во вторник в Липецкой области до +7 градусов и дожди

Ветер юго-западный
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкую область врывается весна

В Липецкую область врывается весна

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 22 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем в регионе местами дожди. Столбик термометра поднимется до отметки +7 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт.ст.

В среду, 23 февраля, в Липецке переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью до 2 градусов ниже ноля. Днем в областном центре около 4 градусов тепла. Ветер западный 7-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.

Долгота дня 10 часов 27 минут. Луна убывающая.