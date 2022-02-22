МХК «Липецк» взял реванш в Твери

28 февраля и 1 марта липецкие хоккеисты сыграют дома с пензенским «Дизелистом». Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Минувшим вечером в рамках НМХЛ МХК «Липецк» переиграл в Твери «Тверичи-СШОР». Днем ранее хозяева победили 4:3, но в повторной встрече подопечные Сергея Рыбина оформили разгромную победу (5:1).

По разу хозяев льда огорчили Максим Карпушин (5-я, 1:0), Никита Попадьин (24-я, 2:0), Павел Копытин (35-я, 3:1), Максим Бобров (35-я, 4:1) и Максим Сошнин (36-я, 5:1).

Особенно ударно липчане провели 104 секунды второго периода, за которые забросили три шайбы.

После вчерашнего игрового дня МХК «Липецк» занимает девятое место в восточной конференции с 28-ю очками в активе. Ближе всего к нам располагаются саратовский МХК «Кристалл» (34) и «Тверичи-СШОР» (37).

Теперь 28 февраля и 1 марта липецкие хоккеисты сыграют дома с пензенским «Дизелистом». Начало матчей в 18:30.