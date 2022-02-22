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Происшествия22 февраля 2022 6:58

Под Липецком ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб

А в поселке Добринка в ДТП пострадала 18-летняя девушка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 21 февраля, в Липецке на улице Гагарина столкнулись "Фольксваген" и "Шкода". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 33-летний водитель из второй иномарки. Его с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В тот же день в поселке Добринка на улице Воронского в аварию попали ВАЗ-2112 и "Рено". Травмы получили оба водителя - мужчины 31 и 53 лет, а также 18-летняя пассажирка отечественной машины.

В Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов ВАЗ-2110 вылетел в кювет и перевернулся. 39-летний водитель не справился с управлением. Он полученных травм несчастный погиб на месте. По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости условиям движения.