Под Липецком ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб

В минувший понедельник, 21 февраля, в Липецке на улице Гагарина столкнулись "Фольксваген" и "Шкода". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 33-летний водитель из второй иномарки. Его с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В тот же день в поселке Добринка на улице Воронского в аварию попали ВАЗ-2112 и "Рено". Травмы получили оба водителя - мужчины 31 и 53 лет, а также 18-летняя пассажирка отечественной машины.

В Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов ВАЗ-2110 вылетел в кювет и перевернулся. 39-летний водитель не справился с управлением. Он полученных травм несчастный погиб на месте. По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости условиям движения.