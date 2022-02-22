Липчан предупреждают о сильном ветре

В Липецке ожидается сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 22 февраля, спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. В ближайшие 2-4 часа и с сохранением в течение дня в Липецке ожидается сильный юго-западный ветер. Возможны порывы до 17 м/с.

Напомним, что находясь дома в непогоду, стоит проверить состояние электросетей и оборудования, противопожарного водоснабжения, телефонной связи. При скачках движения следует обесточить все электробытовые приборы.

Оказавшись на улице, лучше укрыться в подземных пешеходных переходах или подъездах зданий. Становиться за остановочными павильонами, рекламными щитами, у стен - не лучшая идея. Опасно стоять под линиями электропередач. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся проводам.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".