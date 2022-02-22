В Липецке для беженцев из Донбасса собирают гуманитарную помощь

В Липецке организовали Центр гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Волонтерский штаб открыли в здании Липецкого дома музыки по адресу: Липецк, улица Осипенко, 18. Время работы с 9.00 до 20.00. В Центре примут гуманитарную помощь от физических и юридических лиц.

Липчане могут передать сухое детское питание - молочные и безмолочные для детей от 0 до 3 лет; детское питание - смеси, каши, пюре и соки; пустышки и бутылочки; пластиковую посуду; товары по уходу за детьми - подгузники всех размеров, впитывающие детские пеленки; подгузники для лежачих пожилых людей, пеленки и салфетки.

Также у жителей региона примут постельные и душевые принадлежности - подушки, одеяла, полотенца, постельное белье, резиновые тапочки; средства личной гигиены - зубные пасты, щетки, шампуни, гели для душа, мыло, туалетная бумага; одежду для взрослых и детей; канцелярские принадлежности для ребят - книги, раскраски, игрушки; маски, антисептики, перчатки.