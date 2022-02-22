За сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 802 человека

По оперативным данным на текущий день, 22 февраля, в Липецкой области за прошедшие сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 802 человека. Из них в больницу попали 104 зараженных, 8 человек с диагнозом COVID-19 за сутки умерли. Выздоровели за сутки 1735 жителей области.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 121622 случаев коронавируса, 3 223 заболевших скончались. На данный момент показатель заболеваемости на данный момент составляет 10780.3 случая на 100 тысяч населения.

Липчанам напоминают о масочном режиме, социальной дистанции, вакцинации и других мерах защиты от коронавируса. Где получить прививку от коронавируса и какую, а также задать другие вопросы по иммунизации можно по телефону «горячей линии»: 8 800 450 48 48.