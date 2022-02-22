Как будут работать 23 февраля отделения Почты в Липецкой области

В пресс-службе УФПС Липецкой области рассказали, как будет работать Почта России в День защитника Отечества. Так, в этот вторник, 22 февраля, отделения в регионе закроются на 1 час раньше.

В праздничный день, 23 февраля, все почтовые отделения будут закрыты. А 24 февраля возобновят работу по привычному графику. Липчане могут уточнить актуальный график работы отделений на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении компании.

Всего в Липецкой области 8 почтамтов, 494 почтовых отделений, 403 из которых находятся в сельской местности. Численность регионального управления связи - более 2 500 человек. В том числе почтальонов - свыше 1 200. На территории регионе 176 доставочных маршрутов общей протяженностью более 440 000 км.