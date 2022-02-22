Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 12:21

Как будут работать 23 февраля отделения Почты в Липецкой области

График изменится из-за Дня защитника Отечества
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В пресс-службе УФПС Липецкой области рассказали, как будет работать Почта России в День защитника Отечества. Так, в этот вторник, 22 февраля, отделения в регионе закроются на 1 час раньше.

В праздничный день, 23 февраля, все почтовые отделения будут закрыты. А 24 февраля возобновят работу по привычному графику. Липчане могут уточнить актуальный график работы отделений на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении компании.

Всего в Липецкой области 8 почтамтов, 494 почтовых отделений, 403 из которых находятся в сельской местности. Численность регионального управления связи - более 2 500 человек. В том числе почтальонов - свыше 1 200. На территории регионе 176 доставочных маршрутов общей протяженностью более 440 000 км.