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Общество22 февраля 2022 14:31

К 8 Марта в Липецке вырастили 29000 тюльпанов и 650 гиацинтов

Липчанам предложат цветы различных оттенков: белые, кремовые, фиолетовые, розовые
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке готовятся к 8 Марта

В Липецке готовятся к 8 Марта

Фото: Юлия КЛЮЕВА

К Международному женскому дню специалисты "Зеленхоза" вырастили 29 тыс. тюльпанов и 650 гиацинтов. Работа кипит: цветы срезают, сортируют и подготавливают для дальнейшего "путешествия" к покупателям.

В настоящее время в теплицах управления буйство красок - белые, желтые, красные, кремовые, фиолетовые, синие, розовые бутоны. Со временем их разложат по цвету и длине стеблей, упакуют в бумагу и отправят в холодильники, чтобы сохранить свежесть растений до праздника.

Напомним, что готовиться к весеннему празднику начали еще в конце прошлой осени. Сначала "Зеленхоз" приобрел луковицы цветов в Голландии. После специалисты высадили их в ящики и поместили в подвал. Недавно тюльпаны и гиацинты переехали дозревать в теплицы.