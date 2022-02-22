К 8 Марта в Липецке вырастили 29000 тюльпанов и 650 гиацинтов

В Липецке готовятся к 8 Марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

К Международному женскому дню специалисты "Зеленхоза" вырастили 29 тыс. тюльпанов и 650 гиацинтов. Работа кипит: цветы срезают, сортируют и подготавливают для дальнейшего "путешествия" к покупателям.

В настоящее время в теплицах управления буйство красок - белые, желтые, красные, кремовые, фиолетовые, синие, розовые бутоны. Со временем их разложат по цвету и длине стеблей, упакуют в бумагу и отправят в холодильники, чтобы сохранить свежесть растений до праздника.

Напомним, что готовиться к весеннему празднику начали еще в конце прошлой осени. Сначала "Зеленхоз" приобрел луковицы цветов в Голландии. После специалисты высадили их в ящики и поместили в подвал. Недавно тюльпаны и гиацинты переехали дозревать в теплицы.