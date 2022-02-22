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Общество22 февраля 2022 14:58

В Липецке в День защитника Отечества переменная облачность и до +4 градусов

Осадков в праздник не ожидается
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке весна

В Липецке весна

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 23 февраля, в Липецке ожидается переменная облачность. С утра солнечно, а ближе к обеду пасмурно. В День защитника Отечества синоптики обещают без осадков. В темное время суток до 2 градусов ниже ноля. Днем 4 градуса тепла. Ветер юго-западный с переходом на западный 10-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.

В четверг, 24 февраля, прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем в областном центре около 2 градусов со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление в городе продолжит расти и составит 758 мм рт.ст.