В Липецке в День защитника Отечества переменная облачность и до +4 градусов

В Липецке весна Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 23 февраля, в Липецке ожидается переменная облачность. С утра солнечно, а ближе к обеду пасмурно. В День защитника Отечества синоптики обещают без осадков. В темное время суток до 2 градусов ниже ноля. Днем 4 градуса тепла. Ветер юго-западный с переходом на западный 10-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.

В четверг, 24 февраля, прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем в областном центре около 2 градусов со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление в городе продолжит расти и составит 758 мм рт.ст.