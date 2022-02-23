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Происшествия23 февраля 2022 18:45

В перевернувшемся микроавтобусе под Липецком пострадали четыре человека

Серьезная авария произошла на трассе «М4-Дон»
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с микроавтобусом на трассе "Дон"

ДТП с микроавтобусом на трассе "Дон"

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Серьезная авария произошла этим утром, 23 февраля, на трассе «М4-Дон» в Елецком районе Липецкой области. По данным полиции на 397 километре дороги не справился с управлением 38-летний водитель микроавтобуса «Мерседес». Машина вылетела с дороги и перевернулась.

В микроавтобусе находились 8 человек

В микроавтобусе находились 8 человек

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В этот момент в салоне находились 8 человек, четверо из которых получили травмы. Пострадал сам водитель и три пассажира: 54-летний мужчина и две женщины 31 и 37 лет. Все находятся в больнице. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, детей среди пострадавших не было, в обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

Пострадали 4 человека

Пострадали 4 человека

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.