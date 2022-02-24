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Общество24 февраля 2022 7:04

Рейсы в Липецкий аэропорт отменили из-за закрытия воздушного пространства

Росавиация закрыла ряд аэропортов в южном направлении
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Рейсы в Липецкий аэропорт с южного направления отменяются. Это связано с ситуацией вокруг Украины, о чем этим утром, 24 февраля, сообщили в Росавиации. Агентство воздушного транспорта временно приостановило работу аэропортов в южном направлении, начиная с Воронежского аэропорта. Также закрыты аэропорты Курска, Белгорода и далее вплоть до Симферополя.

Из-за этого отменены рейсы UT203 и UT204 Минеральный Воды – Липецк и обратно, путь пролегал через закрытое южное воздушное пространство. Отмены других рейсов на Липецк пока нет. На данный момент Липецкий аэропорт сообщает о задержке некоторых воздушных судов.

Сообщается, что ограничение будет действовать до 3.45 утра 2 марта, то есть в течение 7 дней.