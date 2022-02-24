Судебных приставов под Липецком подозревают в необоснованных штрафах для должников

В Липецкой области двоих приставов-исполнителей подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями – статьи 292 и 285 УК. Речь идет о госслужащих в Ельце. По версии следствия, приставы штрафовали должников на основании подложных документов.

Два человека попали под административную статью о неявке (17.14 КоАП РФ), за что их оштрафовали на 1000 рублей каждого. Узнав о необоснованных штрафах потерпевшие обратились в прокуратуру. После чего выяснилось, что никакие повестки должникам не отправляли и о необходимости явиться никак не сообщали.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, подробности и обстоятельства преступления выясняются, следователи собирают доказательства.