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Происшествия24 февраля 2022 10:10

Судебных приставов под Липецком подозревают в необоснованных штрафах для должников

Дело возбудили за служебный подлог и злоупотреблении полномочиями
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области двоих приставов-исполнителей подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями – статьи 292 и 285 УК. Речь идет о госслужащих в Ельце. По версии следствия, приставы штрафовали должников на основании подложных документов.

Два человека попали под административную статью о неявке (17.14 КоАП РФ), за что их оштрафовали на 1000 рублей каждого. Узнав о необоснованных штрафах потерпевшие обратились в прокуратуру. После чего выяснилось, что никакие повестки должникам не отправляли и о необходимости явиться никак не сообщали.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, подробности и обстоятельства преступления выясняются, следователи собирают доказательства.