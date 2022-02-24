В Липецке поймали женщину, которая обворовывала магазины одежды

В Липецке вычислили серийную воровку, которая промышляла в магазинах одежды. Сначала в полицию заявили сотрудники магазина на улице Катукова, откуда пропали две женские жилетки и платье. При этом воровку засекли камеры наблюдения. Сумму украденного оценили в 5000 рублей.

После заявления, женщину вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, подозреваемой оказалась 43-летняя безработная жительница Липецка. Украденные вещи она продала в тот же день случайным прохожим. По данным полиции, дама может быть причастна к еще одной аналогичной краже одежды из того же магазина – вынесла сумку и вещи на 3433 рубля. Уголовное дело возбудили по 158 статье УК, за кражу женщине грозит максимум до двух лет.