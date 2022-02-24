Под Липецком рецидивист сорвал с обидчика золотую цепочку за 100 тысяч рублей

Грабителю грозит до 7 лет колонии Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Конфликт в кафе закончился крупным грабежом в Липецкой области. Инцидент произошел вечером 22 февраля в одном из заведений Ельца, отдыхал 51-летний мужчина. В ходе мероприятия у мужчины возник конфликт с неким парнем – одним из посетителей. После небольшой перепалки, мужчина ушел домой. Но вскоре его догнал тот самый молодой человек и сорвал с шей золотую цепочку стоимостью 100 000 рублей.

Цепочку оценили в 100 000 рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

После заявления и подробного описания, грабителя вычислил местный участковый. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, подозреваемым оказался 28-летний судимый житель Ельца. Парня задержали, украшение изъяли.

Дело возбудили по части 2 статьи 161 УК – грабеж с применением насилия. Рецидивисту грозит максимум до 7 лет колонии.