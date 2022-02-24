Подросток под Липецком получил условный срок за пьяное ДТП с пострадавшими

В Ельце вынесли приговор 17-летнему студенту техникума за смертельное ДТП. Авария произошла в декабре 2020 года, когда парень, будучи сильно пьяным, решил прокатиться с другом на машине отца.

На трассе «Орел-Тммбов» нетрезвый студент разогнал машину до 100 км/ч и не справился с управление на затяжном повороте. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Сам водитель и его друг получили серьезные травмы. Вред здоровью оценили, как тяжкий.

Дело возбудили по части 2 статьи 264 УК. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подросток полностью признал вину и возместил пассажиру моральный ущерб. В итоге суд приговорил парня к 3 годам условно.