Липчане пожаловались руководителям регионального СКР и прокуратуры на невыплату зарплат

В Липецке руководитель регионального СУ СК России и прокурор области провели совместный прием Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке руководитель регионального СУ СК России Евгений Шаповалов и прокурор области Геннадий Анисимов провели совместный прием. К ним обратились липчане по вопросам невыплаты зарплаты и нарушений в сфере охраны труда.

Так, двое студентов из Липецка пожаловались на руководство одной из организаций. Молодые люди работали штукатурами без официального трудоустройства. Они выполнили отделочные работы летом 2021 года, но не получили за это ни копейки. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Евгений Шаповалов поручил подчиненным выяснить все обстоятельства и установить других работников, которые также могли остаться без зарплаты. А Геннадий Анисимов поставил задачу проверить деятельность руководства фирмы.

Еще один из заявителей - житель Тамбовской области. Ему не выплатили зарплату и компенсации затрат на 780 тыс. рублей. С сентября 2021 по январь 2022 года он, как технический директор, укладывал инженерные сети на промышленных площадках Липецка и Ельца, без оформления трудового договора. Доводы мужчины также проверят.

А жителю Тербунского района не получил выплаты, положенные при длительном лечении и реабилитации. В декабре 2021 году во время опиловки деревьев на работе он получил травму головы и позвоночника. Организована доследственная проверка.

Все проблемы, прозвучавшие в ходе приема, руководители СКР и прокуратуры поставили на личный контроль.