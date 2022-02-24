В пятницу 18 улиц Липецка останутся без света

В Липецке отключат свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 25 февраля, в Липецке проведут ремонтные работы на сетях теплоснабжения. Из-за этого с 9.30 до 13.00 специалисты снизят параметры теплоносителя. Горячая вода может стать холодной в квартирах липчан по улице Энгельса, 1, 1б, 1/1-3, 3/1-2, 5а, 5б, 7а. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.

В этот же день в некоторых районах областного центра отключат свет. С 9.00 до 16.00 без электроснабжения останутся жители улицы 50 лет НЛМК, 15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23.

С 9.00 до 17.00 свет погаснет по улицам Качалова, 3, 5, 10; Нестерова, 8, 8а, 10, 12; Производственная, 11; 2-я Гранитная; Щорса, 5; Амурская, 1, 2, 4, 5; Промышленная, 2-4; Нахимова, 1-8, 10, 8а, 14; Катукова, 35; Гранитная; Станционная; Кротевича; Железнодорожная; Гайдара; переулкам Луначарского, 1-5; Ушакова, 1-6; Чайковского; проезд Фёдора Лузана. Задать интересующие вопросы липчане могут по телефону 8-800-220-0-220.