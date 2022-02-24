В пятницу в Липецкой области до +3 градусов, местами туман

Зима с весной еще борются в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 25 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до -10 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Днем в регионе мокрый снег и снег. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами туман. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст.

В субботу, 26 февраля, в Липецке пасмурно. В темное время суток до 3 градусов ниже ноля. Синоптики обещают сильный снег. Днем около +1 градуса. Ветер северный 3-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт.ст.