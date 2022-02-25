В Липецке задержали мужчин и женщину с наркотиками

Полицейские задержали липчан с наркотиками Фото: Юлия КЛЮЕВА

Полицейские на улицах города задержали липчан с наркотиками. Так, 17 февраля, сотрудники ППС нашли запрещенные вещества у 31-летнего мужчины в садоводческом товариществе. У него изъяли полимерный пакетик с веществом внутри. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой 0,75 грамм.

18 февраля аналогичное задержание провели в районе улицы Каменный лог. У 22-летнего липчанина нашли синтетический наркотик общей массой 0,92 грамма. Кстати, парня уже привлекали к уголовной ответственности за кражи.

19 февраля очередного подозреваемого в употреблении и хранении наркотиков обнаружили в Советском районе Липецка. На этот раз - 30-летняя женщина. При ней был полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета - 0,81 грамм наркотика.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Липчанам грозит до 3 лет лишения свободы.