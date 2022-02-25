С начала года на устранение ям на дорогах Липецка ушло 170 тонн литой смеси Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 24 февраля, в Липецке проверили состояние дорог. Довольно печальная картина у дома №29 по улице Фрунзе. Проезжую часть там ремонтировали только в 2018 году. Вице-губернатор Константин Востриков поручил устранить ямы до конца недели. Дорога еще на гарантии, поэтому счет за ремонт выставят подрядчику. Как уточнили в пресс-службе мэрии, в 2023 году на улице Фрунзе проведут реконструкцию в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Липчане продолжают жаловаться на дороги на Соколе. Так, на улицах Ушинского и Пожарского проезжие части обновят в этом году. Подрядчика выбрали, дороги заключен. Как только позволит погода, он зайдет на объекты.

Напомним, что ямочный ремонт в областном центре стартовал 6 января. За это время литой смесью устранили более 1 400 кв.м. ям. На эти работы ушло около 170 тонн материала. Как потеплеет, выбоины заделают более долговечным горячим асфальтом, в том числе методом "больших карт". Работы по нацпроекту в 2022 году проведут на 20 участках дорог протяженностью свыше 19 км.