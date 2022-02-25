Липчан просят не открывать канализационные люки для пропуска талых вод Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке участились случаи, когда горожане или ответственные за уборку работники открывают канализационные люки, чтобы пропустить талые воды. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, этого делать не стоит.

Жители областного центра считают, что помогают справиться с излишками воды. Но это не так. Несанкционированный сброс паводковых вод засоряет колодцы и сети. Из-за этого происходят подтопления подвалов, нарушается гидравлический режим. Энергетики призывают липчан не вмешиваться в работу городских коммуникаций.

Специалисты компании регулярно обходят районы города, проверяя крышки канализационных колодцев. Липчане, заметившие открытые люки, могут сообщить об этом по телефонам 175 и 236-175.