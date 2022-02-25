Под Липецком парень прикинулся тяжело больным и оформил на женщину кредит

В Липецкой области задержали аморального фантазера-мошенника, на чью удочку попалась 32-летняя женщина из Чаплыгина. По данным полиции, дама познакомилась с 23-летним парнем через общих друзей. Новый знакомый сообщил, что он тяжело болен и срочно нужна крупная сумма денег на лечение, но так как «больной» нигде не работает банки кредит не одобряют.

Доверчивая женщина сжалилась и согласилась оформить кредит на себя, более того – дала доступ к банковскому приложению. В течение января дама сначала одолжила 34 500 кредитных рублей, а позже по просьбе афериста оформила кредитную карту, с которой он сам забрал еще 92 000 рублей. Поняв, что возвращать деньги и платить по кредитам парень не собирается, липчанка написала заявление.

Парня задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дело возбудили по части 2 статьи 159 УК – мошенничество со значительным ущербом. Аферисту грозит до пяти лет колонии.