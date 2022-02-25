В Липецке на Октябрьском мосту столкнулись 3 машины

В эту пятницу, 25 февраля, в Липецке на Октябрьском мосту произошло серьезное ДТП. Там столкнулись 2 машины.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, 62-летний водитель "Лады Весты" выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с "Дэу Нексией", за рулем которого находился 58-летний мужчина. От удара "Весту" отбросило на "Ладу Приору".

За медицинской помощью обратился водитель иномарки. Пассажиров в салонах не было. Сильнее всего пострадала "Нексия". У автомобиля полностью разбита передняя часть. У места аварии образовалась небольшая пробка. Но так как днем транспортный поток не такой высокий, глобальных заторов нет.

Липчан просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависят жизни и здоровье людей.