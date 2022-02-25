В Липецкой области все спокойно – безопасность населения оценила антитеррористическая комиссия

В Липецкой области прошло заседание антитеррористической комиссии, где губернатор региона Игорь Артамонов обсудил вопросы безопасности населения. Как сообщили в пресс-службе администрации, на территории области обеспечили комплексную безопасность жителей.

Губернатор отметил, что обстановка в регионе на данный момент стабильная. Все учреждения и государственные органы работают в штатном режиме. Также в Липецкой области есть запас продуктов, топлива и лекарств. Банковские организации работают без сбоев.

Однако для усиления безопасности в Липецкой области в ближайшее время примут ряд мер в общественном транспорте, на промышленных объектах, а также на предприятиях энергетики и другой инфраструктуры.