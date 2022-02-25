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Общество25 февраля 2022 14:25

В субботу в Липецкой области до +5 градусов, мокрый снег и дождь

В воскресенье станет холоднее
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке от 0 до 5 градусов

В Липецке от 0 до 5 градусов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 26 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие, местами умеренные осадки - снег, мокрый снег, дождь. Ветер переменных направления 2-7 м/с. Температура воздуха до 5 градусов ниже ноля.

Днем в регионе от 0 до 5 градусов тепла. Небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северный 6-11 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 751 мм рт.ст.

В воскресенье, 27 февраля, в Липецке буде облачно. Ночью около 2 градусов мороза. Днем 0 градусов. После обеда синоптики обещают небольшой снег. Ветер северный 10-13 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт.ст.