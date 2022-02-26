Вечером во дворе Липецка произошла перестрелка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшим вечером, 25 февраля, в Липецке стреляли. Об этом сообщили липчане, которые сняли на видео несколько человек с оружием, и выложили в соцсети. В кадре - несколько мужчин, бегающих по двору с некими предметами, отчетливо слышны звуки выстрелов, крики. По словам очевидцев, все это происходило у дома №33 по улице Папина. Местные жители вызвали полицию. На место выехала следственно-оперативная группа.

- Сотрудники полиции установили всех участников инцидента, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - Ими оказались жители Липецка, имевшие личные неприязненные отношения друг к другу. Обстоятельства происшествия уточняются. Пострадавших нет. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям участников конфликта.