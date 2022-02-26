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Происшествия26 февраля 2022 10:26

Под Липецком безработный мужчина срубил две сосны и попал под уголовную статью

Житель Елецкого района решил подзаработать перед Новым годом
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Житель Елецкого района срубил две сосны перед Новым годом: возбуждено уголовное дело

Житель Елецкого района срубил две сосны перед Новым годом: возбуждено уголовное дело

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении жителя Елецкого района. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 29 декабря 2021 года неизвестный срубил две сосны у поселка Маяк Елецкого района. Своими действиями он причинил ущерб сельской администрации на общую сумму 12 214 рублей, что считается значительным размером.

Участковый установил и задержал подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 42-летний местный житель. Мужчина во всем сознался и пояснил, что в тот день решил немного подзаработать. Деревья он продал односельчанам по 300 рублей.