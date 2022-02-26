Липецкие баскетболисты крупно проиграли тобольскому «Нефтехимику»

Павел Крыков завершает атаку липчан. Фото со страницы БК «МицуБАСКЕТ» в VK.

Сегодня на площадке спортзала ЛГТУ местный «МицуБАСКЕТ» уступил тобольскому «Нефтехимику» в рамках мужской суперлиги 2. Выстояв первую четверть (14:14), хозяева поплыли во второй – 11:22. Итог – 46:89 в пользу уральцев.

Самыми результативными у липчан оказались Павел Крыков (11 очков), Дмитрий Неклюдов (девять) и Максим Кузнецов (восемь).

Это уже 21-е поражение липчан кряду. В последний раз они побеждали 21 ноября прошлого года в Челябинске местный «Челбаскет» (86:69).

После 33-х матчей «МицуБАСКЕТ» занимает последнее 11-е место с 36-ю очками в активе. Ближе всего к подопечным Константина Бреева располагается ставропольское «Динамо» (42), проигравшее сегодня на своей площадке курским «Русичам».

Завтра, 27 февраля, липчане проведут на своем паркете повторный матч с «Нефтехимиком». Начало в 15:00.