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Происшествия27 февраля 2022 6:37

В Липецке полицейские задержали находящегося в федеральном розыске воронежца

Мужчина незаконно завладел машиной в Сочи
Анна ГРЕБЕНКИНА
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24 февраля сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Липецка охраняли Советский район города. В районе одного из домов по улице Вермишева внимание правоохранителей привлек мужчина. После установления личности стало известно, что он числится в федеральном розыске. В Сочи на мужчину завели уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (ч.1 ст.166 УК РФ)

Как пояснили в пресс-службе УМВД Липецка, 31-летний жителя Воронежа задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.