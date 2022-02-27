Липецкий «МицуБАСКЕТ» в 22-й раз подряд уступил в рамках суперлиги

Сегодня Игорь Бабкин (№3) набрал четыре очка.

Сегодня на площадке спортзала ЛГТУ местный «МицуБАСКЕТ» во втором матче подряд крупно проиграл тобольскому «Нефтехимику» в рамках мужской суперлиги 2. Гости выиграли все четыре четверти, добившись итогового перевеса в 37 очков – 57:94.

Самыми результативными у липчан оказались Константин Бреев (23 очка), Павел Крыков (15) и Евгений Ярмак (13). Это уже 22-е поражение «МицуБАСКЕТ» кряду. В последний раз они побеждали в ноябре прошлого года в Челябинске.

После 34-х матчей липецкая команда занимает последнее 11-е место с 37-ю очками в активе. Ближе всего к нашим землякам располагается ставропольское «Динамо» (43), проигравшее сегодня на своей площадке курским «Русичам».

Теперь 8 – 9 марта липчане сыграют в Ростове с местным «БАРСОМ-РГЭУ» (шестое место, 52 очка). Начало обеих встреч в 19:00.