В ДТП с грузовиком под Липецком погибли водитель и пассажир ВАЗа

По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие трое суток, с 25 по 28 февраля, на дорогах Липецкой области в семи ДТП пострадали семь человек и двое погибли. В частности стали известны подробности аварии с тремя автомобилями на улице Сырская. «Веста», «Дэу Нексия» и «Приора» столкнулись 25 февраля. Пострадал 57-летний водитель «Нексии», но до больницы дело не дошло. Предварительная причина – выезд на встречную.

В тот же день на трассе «Дон» в Становлянском районе ДТП с «Фиатом» и «КамАЗом» с серьезными травмами попали в больницу два водителя. Причиной стал неверный выбор дистанции.

26 февраля в Липецке на улице Гагарина кто-то сбил 2-летнего малыша и уехал. Травмированному ребенку госпитализация не потребовалась. Водителя ищут.

Еще один несовершеннолетний пострадал 27 февраля в Бобровском районе. На трассе Липецк – Борисовка не справилась с управлением «Шевроле» 43-летняя женщина. Машина съехала с дороги и перевернулась. Пострадала 13-летняя пассажирка – девочку увезли в больницу.

В тот же день в Чаплыгинском районе в столкновении с грузовиком «Ивеко» погибли 25-летний водитель и пассажир «ВАЗа-21015». Предварительная причина – нарушение правил расположения на проезжей части.