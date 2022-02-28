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Общество28 февраля 2022 9:02

За ночь в Липецке выпала треть месячной нормы снега

После обеда чиновники выйдут проверять качество уборки снега
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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После небольшого потепления в Липецке зима напомнила о своих правах. В эту ночь, с 27 на 28 февраля, в городе выпала треть месячной нормы снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, устранять последствия снегопада вывели 130 единиц техники.

Посыпать дороги от гололеда начали с вечера – 19.00. К этому утру все основные дороги Липецка посыпали дважды и успели один раз подмели. Сейчас убирают и обрабатывают тротуары. Отдельно дороги по маршрутам общественного транспорта обрабатыввают 8 тракторов и 11 пескоразбрасывателей. Еще 140 дворников и 12 машин расчищают подходы к остановкам и пешеходным переходам. Всего за неделю на улицах Липецка убрали 2400 кубометров снега.

Дворы убирают более 900 дворников и около 90 тракторов. После обеда качество уборки проверят.