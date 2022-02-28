Липецкие волейболистки уверенно победили в Нижнем Новгороде

После 18-ти сыгранных матчей «Липецк» занимает десятое место с 18-ю очками. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

В 20-м туре женской волейбольной суперлиги «Липецк» в трех партиях одолел в Нижнем Новгороде местную «Спарту». Хозяйки площадки сумели навязать борьбу лишь во втором игровом отрезке, а двух других безропотно сдались. Итоговый счет – 16:25, 22:25, 18:25. Это была шестая победа липчанок в этом розыгрыше, и первая – со счетом 3:0.

- Девочки использовали по максимуму весь брак соперника, которого было довольно много, - подвел итог встречи главный тренер ВК «Липецк» Андрей Смирнов. - Проблемы со своей игрой тоже были в каждой партии, но это рабочие моменты. Команда сегодня была на ходу, не пришлось каких-то значимых изменений вносить в свою игру.

После 18-ти сыгранных матчей «Липецк» занимает десятое место с 18-ю очками.

Теперь 5 марта наши девушки сыграют на своей площадке с подмосковным «Заречье-Одинцово». Начало встречи в 18:00. Любопытно, что в активе наших ближайших соперниц всего одна победа в 18-ти матчах, и одержана она в домашней встрече с «Липецком». Пришло время брать реванш.