Сбербанк в Черноземье подвел итоги по сбору макулатуры в 2021 году

Сбер подвел итоги раздельного сбора сырья для вторичной переработки в отделениях и офисах Черноземья. По итогам прошлого года банк собрал более 373 тонн использованной техники, свыше 45 тонн черных и цветных металлов, 40 тонн макулатуры и прочего. Всё сырьё отправилось на переработку и безопасную утилизацию.

Собранные 40 тонн макулатуры Сбер передал специализированным предприятиям для производства салфеток и туалетной бумаги. Из переданных на переработку 20 тонн автомобильных шин и шести тонн полиэтилена подрядчики изготовили скамейки для Петровской набережной в Воронеже. Из полученного сырья была произведена тротуарная плитка для благоустройства четырех филиалов банка и резиновое покрытие для детских площадок, парков и приусадебных участков.

Клиенты банка сдали в отделения банка свыше одной тонны пластиковых карт с истекшим сроком действия. Полученное сырье направят на изготовление пластиковых ведер, оконных рам, откосов и фурнитуры.

В рамках проекта «Добрые крышечки» Сбер собрал 480 кг пластиковых крышек. Изделия передадут в благотворительный фонд «Общие дети» для производства протезов, пластиковой мебели и панелей для отделки зданий. Шесть тонн батареек и источников бесперебойного питания направлены на обезвреживание.

Андрей Леонов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Сбер активно снижает своё влияние на окружающую среду в рамках собственной ESG-стратегии. Она направлена на вовлечение широкой аудитории, клиентов и партнёров для решения экологических и социальных вопросов. Мы стремимся к тому, чтобы сортировка отходов, сдача их в переработку, и, в целом, осознанное потребление ресурсов вошли в привычку у каждого из нас».