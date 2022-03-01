В Липецке некоторые жители Правобережья начали жаловаться на подтопление

В Липецке паводковая ситуация остается стабильной. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков на еженедельном оперативном совещании в мэрии. Напомним, что за сутки в областном центре выпала треть месячной нормы снега.

Высота снежного покрова уменьшается. В январе она составляла 51 см, а в настоящее время - 36 см. Снизилась и глубина промерзания почвы - с 23 до 17 см. Конечно, есть риск, что вода не успеет быстро уйти в землю. По данным пресс-службы городской администрации, на подтопление уже пожаловались некоторые жители Правобережного округа.

Мэр Липецка Евгения Уваркина поручила специалистам управления благоустройства усиленно вывозить снег и расчищать ливневую канализацию. Чтобы ускорить работу, будут привлекать наемную технику. Контракт уже заключен. Машины выйдут на улицы города 1 марта.