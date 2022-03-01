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Общество1 марта 2022 9:38

Из Брянска в липецкий зоопарк переехал бурый капуцин

Обезьянка Коко поселилась на 1 этаже павильона "Экзотика"
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В зоопарке Липецка появился новый обитатель. Бурый капуцин Коко приехала в областной центр из Брянска. Она поселилась она на 1 этаже павильона "Экзотика".

Как сообщили в пресс-службе зверинца, у 5-летней обезьянки необычная судьба. В прошлом году ее изъяли брянские таможенники и передали на время в местный частный зоопарк. В феврале по договоренности сторон животное переехало в Липецк.

Для комфортного быта Коко создали все условия: установили дерево, лестницы, повесили канаты, по которым она с удовольствием лазает. Собратья обезьянки обитают в Южной Америке. Эти животные всеядны. Приматы предпочитают кушать фрукты, насекомых, птичьи яйца и даже мелких млекопитающих.