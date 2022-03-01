Из Брянска в липецкий зоопарк переехал бурый капуцин

В зоопарке Липецка появился новый обитатель. Бурый капуцин Коко приехала в областной центр из Брянска. Она поселилась она на 1 этаже павильона "Экзотика".

Как сообщили в пресс-службе зверинца, у 5-летней обезьянки необычная судьба. В прошлом году ее изъяли брянские таможенники и передали на время в местный частный зоопарк. В феврале по договоренности сторон животное переехало в Липецк.

Для комфортного быта Коко создали все условия: установили дерево, лестницы, повесили канаты, по которым она с удовольствием лазает. Собратья обезьянки обитают в Южной Америке. Эти животные всеядны. Приматы предпочитают кушать фрукты, насекомых, птичьи яйца и даже мелких млекопитающих.