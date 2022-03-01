Весной в Липецке высадят 200 новых деревьев

Этой весной на улицах Липецка высадят 200 новых деревьев. Молодые ясени появятся на улицах Вермишева, Берзина, Лесная, Баумана, Гагарина и на Боевом проезде. Липы украсят улицы Свиридова, Московская, Космонавтов, Гагарина, Ленина, Пролетарская, Баумана, Ушинского, сквер имени Ксении Константиновой. В районе Пролетарской, Карла Маркса и Соборной площади будут красоваться дубы. Ивы будут радовать глаз липчан на аллеях улиц Водопьянова и Карла Маркса, а рябины - на проспекте 60 лет СССР.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по заявкам липчан бригады обрезают и сносят аварийные деревья. В феврале специалисты убрали сухие и разросшиеся ветви с 47 деревьев на улицах Клары Цеткин, Дарвина, Гришина, Марины Расковой, у ДК "Студеновский". В марте специалисты начнут обрезать сотни лип вдоль Военного городка. Санитарная обрезка запланирована на улице Гагарина.

Также в феврале спилили 80 старых деревьев, которые начали угрожать местным жителям и стоящим во дворах автомобилям. В марте уберут 100 аварийных деревьев на улицах Кондарева, Терешковой, Зои Космодемьянской, Северная.