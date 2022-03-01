В Липецке в ДТП попали КамАЗ и "Хендай": водителя иномарки госпитализировали

В минувший понедельник, 28 февраля, в Липецке на трассе "Южный обход" столкнулись КамАЗ и "Хендай". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 30-летнего водителя иномарки госпитализировали с травмой. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В тот же день на улице Студеновская в областном центре 21-летний водитель УАЗа не справился с управлением и врезался в световую опору. Его доставили в больницу.

В Усманском районе в селе Новоуглянка на улице Советская "Джили" сбил 48-летнюю женщину. За рулем находился 22-летний парень. Несчастную с травмами госпитализировали. По предварительным данным, авария произошла из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения.

Всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5341 нарушение ПДД.