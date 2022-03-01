Магазин книг сгорел в Липецке – эвакуировали 15 человек

Пожар в магазине книг в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Опасный пожар произошел минувшим вечером, 28 февраля, на улице Меркулова в Липецке. Там в многоквартирном доме №18 загорелся магазин с книгами и канцтоварами, расположенный на первом этаже дома.

На место происшествия выезжали 4 отделения пожарных, служба пожаротушения и автолестница. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, спасатели эвакуировали 15 человек.

Большую часть помещения спасли. В результате пожара в магазине сгорели книги, вещи и внутренняя отделка на площади 10 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали. Предварительную причину пожара устанавливают эксперты.

Всего на территории Липецкой области за сутки зарегистрировали 4 пожара.