Липецкий ЛКС одержал 11-ю победу в сезоне

После 21-го тура липецкий клуб занимает четвертое место с 33-мя очками. Фото со страницы ЛКС в VK.

Липецкий ЛКС добился волевого успеха в домашнем матче 21-го тура в рамках вышей лиги по мини-футболу с «Саратов-Волга». Гости уже на второй минуте повели в счете – отличился Алексей Саблин. За несколько секунд до перерыва (на 25-й минуте) Илья Андреев выправил ситуацию. На 28-й минуте Саблин вернул хозяевам должок – поразил свои ворота. Точку в матче на 47-й минуте поставил Иван Крылов. 3:1 – в пользу ЛКС.

- Атаковать позиционно всегда очень сложно при грамотной организации обороны соперника, - подвел итог матчу главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Нам приходилось вскрывать всю игру. Что-то получалось, что-то нет. Надо было потерпеть, решая сразу две задачи – забить и не пропустить быструю контратаку. В этом отношении справились. Сложная победа, но сейчас простых не бывает. Важно, что в определенные моменты повели себя правильно, где было нужно, сыграли грамотно по счету.

После 21-го тура липецкий клуб занимает четвертое место с 33-мя очками. Наши парни по-прежнему самые бескомпромиссные – без единой ничьей. В ТОП-3 входят ростовский «Спартак-Донецк» (49), московский «Спартак» (46) и дуль столичного КПРФ (35).

Следующий матч ЛКС проведет 5 марта в Югорске с дублем «Газпром-Югры» (10-е место). Начало в 12:00.