Начальника филиала коммунального предприятия под Липецком осудят за мошенничество с подключением воды

В Липецкой области будут судить за мошенничество начальника филиала жилищно-коммунального предприятия. Согласно материалам дела, руководитель филиала незаконно брал с жителей Становлянского района деньги за незаконное подключение домов к системе центрального водоснабжения.

В деле о крупном мошенничестве с использованием служебного положения 9 эпизодов на 236 000 рублей. Именно столько обвиняемый собрал с жителей района за подключение воды. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело с обвинительным заключением передают в суд.

По части 3 статьи 159 бывшему начальнику грозит максимум до 6 лет колонии со штрафом до 80 000 рублей и 1.5 года ограничения свободы.