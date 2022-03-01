Уроженец Ставрополья ограбил кассу продуктовой лавки под Липецком

В Липецкой области оперативно поймали ограбившего продуктовый магазин мужчину. Преступление произошло в Данкове 27 февраля. Посетитель зашел в павильон с полуфабрикатами, нагло обогнул прилавок, подошел к кассе и потребовал продавца отдать все деньги.

Происходящее записала камера наблюдения. Перепуганная 21-летняя девушка выполнила требования грабителя, после чего ускользнула на улицу, забежала в соседнюю аптеку и попросила о помощи. Коллеги вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, злоумышленника задержали по ориентировке в течение часа сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 41-летний уроженец Ставропольского края. Всего он вынес 50 000 рублей. По данным полиции, на момент преступления мужчина был пьян. Дело возбудили по 161 статье УК – грабеж, злодею грозит до 4 лет колонии.