Липецкие хоккеисты потерпели унизительное поражение от «Дизелиста»

1 марта липецкие хоккеисты проведут повторный матч с «Дизелистом». Начало в 18:30. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Минувшим вечером в рамках НМХЛ МХК «Липецк» уступил на своем льду пензенскому «Дизелисту» - 1:7. Единственную шайбу в ворота гостей на 8-й минуте забросил Иван Попов (1:1). Эта игра стала первой домашней для наших парней в присутствии зрителей. Но этот фактор не помог набрать столь важные для выхода в плей-офф два очка.

Отметим, что для подопечных Сергея Рыбина это уже пятое поражение в текущем розыгрыше, в котором его команда пропустила семь+ шайб. Ранее липчане проигрывали «Дизелисту» (4:7, 23 сентября), «Тверичам-СШОР» (3:7, 3 октября) и МХК «Рязань» (4:9, 21 ноября; 1:10, 5 декабря).

После вчерашнего игрового дня МХК «Липецк» занимает девятое место в восточной конференции с 28-ю очками в активе. Ближе всего к нам располагаются саратовский МХК «Кристалл» (34) и «Тверичи-СШОР» (37).

Теперь сегодня, 1 марта, липецкие хоккеисты проведут повторный матч с «Дизелистом». Начало в 18:30.